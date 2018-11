Sonntag=heute, am 11.11. – von 17:00 bis 19:00 Uhr – Gaudi und Fetz anlaßbedingt – bei Old Man’s Rock und LKM, dem Literatur-, Kultur & Musikmagazin

Manchmal meint man, daß die Narren das ganze Jahr über im Rathaus sitzen und dieses nicht erst am 11.11. übernehmen und andere wiederum meinen tagtäglich auf Arbeit oder anderswo Sprüche wie aus der Bütt zu hören. Egal, wir wollen den heutigen Tag anlaßgemäß feiern. Old Man hat sich dazu eine Fachfrau in’s Studio eingeladen, mit der es sicher Fetz geben wird – Jette. Sie hat heute die Musikauswahl und die Hauptmoderation. Da lehne ich mich mal entspannt zurück und drehe Euch da draußen mal ’ne Nase (zum Glück könnt Ihr das nicht sehen). Und nach Old Man’s Rock geht es gleich zünftig weiter im selben Beritt – mit unserem LKM-Magazin. Laßt Euch überraschen, was wir da an Gaudi und Fetz auspacken werden.