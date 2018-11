Sendung Migration und Psychologie / Samstag 10. Nov. 2018

Wie üblich senden wir einmal im Monat unser Radioprogramm „Migration und Psychologie“. Am nächsten Samstag, dem 10. November, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr. Wir werden mit Reginaldo Angelim Frazao aus Brasilien sprechen.

Reginaldo wuchs in Rio de Janeiro auf und emigrierte vor 15 Jahren nach Deutschland. In Brasilien studierte und arbeitete er im Bereich der internationalen Hotellerie. In Deutschland musste er jedoch bei Null anfangen und hat eine Ausbildung gemacht und arbeite bis heute als Krankenfleger. Er ist auch Musiker und spielt regelmäßig in einem Duo, das der Musik Südamerikas gewidmet ist.

Wenn Ihnen dieses Projekt gefällt, besuchen Sie unsere Fanpage auf Facebook und treten Sie unserer Gruppe bei, die wir speziell für die Live-Übertragung dieser Programme über Facebook erstellt haben. Wir warten auf Sie! Gruppe und FanPage „Migration und Psychologie“ (www.fb.me/migracionypsicologia) Helfen Sie uns zu wachsen.

Como ya es habitual, una vez al mes transmitimos nuestro programa de Radio “Migración y Psicología”. El próximo sábado 10 de noviembre entre las 18:00 a 20:00 Hrs. conversaremos con Reginaldo Angelim Frazao de Brasil.

Reginaldo creció en Rio de Janeiro e inmigro a Alemania hace 15 años. En Brasil estudio y trabajó en el área de la Hotelería internacional. Pero en Alemania, tuvo que comenzar de cero y se formó como krankenfleger (Asistencia de Enfermos) ejerciendo esta profesión hasta el día de hoy. También el es músico y toca regularmente en un dúo dedicado a la música de Sudamérica.

El programa de radio se puede escuchar desde cualquier rincón del mundo, a través de Internet: www.coloRadio.org (Pincha sobre el menú derecho donde dice “Live Stream” y ahí lo podrás online).

Si te gusta este proyecto visita nuestra Fanpage en Facebook y únete a nuestro grupo que hemos creado especialmente para transmitir estos programas a través de Facebook live. Te esperamos! Migración y Psicología: Se hace camino al andar!

Ya lo sabes! Se hace camino al andar! Grupo y FanPage “Migración y Psicología” (www.fb.me/migracionypsicologia).