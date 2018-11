Lokaljournalismus könnte so toll sein

Lokaljournalismus muss nicht zwingend schlechter sein als sein Ruf. Jenz Steiner von coloRadio sprach mit der Berliner Journalistin Nana Gerritzen über Chancen, Probleme und Perspektiven der Berichterstattung vor der eigenen Haustür. Das Interesse der Medienkonsument*innen an lokalen und regionalen Themen ist groß, das Budget der Redaktionen und die Motivation der Journalist*innen für tiefgründige Recherchen im eigenen Umfeld sind jedoch oft zu gering. Woran das liegt und wie man das ändern kann, war Thema eines Workshops, den Nana Gerritzen am Wochenende bei coloRadio in Dresden geleitet hat.