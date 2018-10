Sendung Migration und Psychologie / Samstag 13. Okt. 2018

Am kommenden Samstag, dem 13. Oktober (zweiter Samstag im Monat), senden wir ein neues Radioprogramm „Migration und Psychologie“ (18:00 bis 20:00 Uhr, Deutschland).

Bei dieser Gelegenheit wird unser besonderer Gast Andrés Clavelles Sanchez aus Kuba sein. Andrés, kam 1989 nach Deutschland, gerade in der Zeit, in der der Fall der Berliner Mauer stattfand. Zuerst machte er seinen Abschluss in Physik und studierte Umwelttechnologie, aber schließlich widmete er sich seiner wahren Berufung. Sei ein gastronomischer Unternehmer. Derzeit ist er Inhaber von „El Cubanito“, einer der beliebtesten und internationalsten Bars der Neustadt in Dresden, die im Dezember 20 Jahre alt wird. Andrés hat eine große Migrationserfahrung und er wird uns in unserem nächsten Programm sprechen. Verpass es nicht! (Viel Musik, 60 Minuten auf Spanisch und 30 Minuten auf Deutsch).

El próximo Sábado 13 de Octubre (segundo Sábado de cada mes), transmitiremos un nuevo programa de radio “Migración y Psicología” (18:00 a 20:00 Hrs. Alemania).

En esta oportunidad nuestro invitado especial será Andrés Clavelles Sanchez, de Cuba. Andrés, llego el año 1989 a Alemania, justo en el período en que se produjo la caída del muro de Berlín. Primero se diplomó en Física y estudió Tecnología Ambiental, pero finalmente se dedicó a su verdadera vocación. Ser un empresario gastronómico. En la actualidad es el dueño de “El Cubanito”, uno de los bares más populares e internacionales de la Neustadt, en Dresden, que en Diciembre cumple 20 años. Andrés tiene una enorme experiencia migratoria y de ella nos hablará en nuestro próximo programa. No te lo pierdas!

Hemos comenzado a transmitir a través de “Facebook Live”, en los estudio de coloRadio. Eso significa que si no puedes escuchar el programa a través de la radio, también puedes ver el video a través de Facebook. De momento está disponible

en nuestra FanPage: “Migración y Psicología”, pero a futuro estará disponible solamente a través del „grupo cerrado“ que hemos creado (Grupo de Migración y Psicología).En este grupo, podrás vernos y seguirnos, directamente en el estudio, durante la grabación de cada programa y también podrás formular preguntas e interactuar con nuestros invitados.

Te esperamos! Grupo y FanPage “Migración y Psicología” (www.fb.me/migracionypsicologia) Ayúdanos a crecer. Se hace camino al andar.

Wir haben begonnen, über „Facebook Live“ im Studio von coloRadio zu senden. Das heißt, wenn Sie das Programm nicht über das Radio hören können, können Sie das Video auch über Facebook ansehen.

Momentan ist es in unserer FanPage verfügbar: „Migration und Psychologie“, aber in Zukunft wird es nur durch die „geschlossene Gruppe“ verfügbar sein, die wir für diese Zwecke geschaffen haben (Gruppe Migration und Psychologie).

In dieser Gruppe können Sie uns direkt im Studio während der Aufzeichnung jedes Programms sehen und folgen und Sie können auch Fragen stellen und mit unseren Gästen interagieren.

Wir warten auf dich! Group and FanPage „Migration und Psychologie“ (www.fb.me/migracionypsicologia) Helfen Sie uns zu wachsen. Es ist zu Fuß gemacht.