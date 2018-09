Utopien für ein nachhaltiges Leben

Das Dresdner Umundu-Festival zieht seit zehn Jahren Menschen an, die sich für Nachhaltigkeit und Änderung des Lebenswandels interessieren. Mit Vorträgen, Workshops, Filmen und Diskussionsveranstaltungen rund um das Thema Utopie im gesamten Dresdner Stadtgebiet will das Team des Umundu-Festivals ab Freitag Ideen für nachhaltiges Leben in der Zukunft sammeln. Lokale Player, Initiativen und Expertinnen zusammenbringen und vernetzen. Jenz Steiner von coloRadio sprach im Vorfeld der Veranstaltung mit Siv-Ann Lippert. Sie ist Projektkoordinatorin des Festivals. Mehr Informationen zur Veranstaltung unter www.umundu.de.