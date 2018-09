Hi-End-DIY-Kongress zu nachhaltigen Utopien

Das Umundu Festival in Dresden versucht seit zehn Jahren Menschen für das Thema Nachhaltigkeit zu begeistern. Im Riesa Efau wurde das Festival am Freitag eröffnet und das diesjährige Motto „Utopie – es könnte so schön sein“ vorgestellt. Jenz Steiner war für coloRadio vor Ort und schildert hier nun seine Eindrücke.