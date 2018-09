Sendung Migration und Psychologie / Samstag 8. Sept. 2018

Interviewprogramm zur Reflexion und Diskussion der psychologischen Folgen von Migration sowohl bei den Zuwander/-innen selbst als auch in der Aufnahmegesellschaft.

Unser besonderer Gast ist Pablo Gómez. Ein chilenischer Berufstätiger, der vor 14 Jahren nach Deutschland kam und uns erzählen wird, wie er viele Hindernisse überwinden konnte. Er ist Sozialpädagoge, spezialisiert auf Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Pablo ist auch ein Singer-Songwriter und führt uns in seine Musik ein. Er wird uns über die Schwierigkeiten des Kulturschocks in einer Gesellschaft berichten, die vielfältige Möglichkeiten bietet, aber gleichzeitig hohe Kosten für Integration und Erfolg verlangt.

Das Programm dauert zwei Stunden und wird am zweiten Samstag jeden Monats zwischen 18:00 und 20:00 Uhr ausgestrahlt. Die erste Stunde ist das Interview komplett in Spanisch und dann die zweite Stunde, es ist komplett in Deutsch.

Ab August haben wir begonnen, über „Facebook Live“ im Studio von coloRadio zu senden. Das heißt, wenn Sie das Programm nicht über das Radio hören können, können Sie sich auch das Video anschauen, das wir über Facebook gesendet haben, und es steht auf unserer Fan Page „Migración y Psicología“ zur Verfügung. Dort können Sie uns direkt im Studio während der Aufnahme jedes Programms sehen und folgen. Darüber hinaus können Sie in kurzer Zeit alle Programme in einem Blog / Podcast anhören, den wir für Sie vorbereiten.

Hilf uns zu wachsen und folge uns auf Facebook (Fan Page: Migración y Psicología). Danke für Ihre Unterstützung. Ihre Anwesenheit ist wichtig!

El próximo sábado 8. de Septiembre tendremos una nueva versión de nuestro programa de Radio “Migración y Psicología: se hace camino al andar”. Este es un programa de entrevistas para difundir, reflexionar e investigar las consecuencias psicológicas de la migración, tanto en las personas que migran, como en la sociedad de acogida.

Nuestro próximo invitado especial es Pablo Gómez. Un profesional chileno que llegó a Alemania hace 14 años y que nos contará cómo logró superar múltiples obstáculos para convertirse en un profesional destacado como educador social (sozialpädagoge), especializado en proyectos con niños y jóvenes. Pablo además es cantautor y nos introduce en su música, y nos relatará las dificultadas propias del choque cultural en una sociedad que ofrece múltiples oportunidades, pero que a la vez exige un alto costo para poder integrarse y tener éxito, sin morir en el intento.

El programa, dura dos horas y se transmite entre las 18:00 y las 20:00 (hora de Alemania) el segundo sábado de cada mes. La primera hora la entrevista es completamente en español y luego la segunda hora, es completamente en alemán.

Si tú quieres escuchar nuestro programa de radio, en Internet lo puedes hacer sin problemas a través del Blog de coloRadio www.coloradio.org (hacer clic en botón Hören, “Escuchar”) o también puedes escuchar la radio en: http://programm.coloradio.org/agenda , simplemente apretando el botón “play”.

Sábado 8 de Septiembre:

De 18:00 a 20:00 pm (Alemania)

De 11:00 a 13:00 pm (Ciudad de México, D.F.)

De 13:00 a 15:00 pm (Santiago de Chile y Buenos Aires)

NOVEDAD: A partir de Agosto hemos comenzado a transmitir a través de “Facebook Live”, en los estudio de coloRadio. Eso significa que si no puedes escuchar el programa a través de la radio, también puedes ver el video que hemos transmitido a través de Facebook y está disponible en nuestra FanPage: “Migración y Psicología”. Allí podrás vernos y seguirnos, directamente en el estudio, durante la grabación de cada programa. Además, en poco tiempo más podrás escuchar todos los programas, en horario diferido, en un Blog/Podcast que estamos preparando para ti.

Te esperamos! Nos vemos en nuestra FanPage “Migración y Psicología”. Ayúdanos a crecer y a llegar a muchas personas en el mundo que tienen una experiencia migratoria que contar y compartir: Caminante no hay camino; se hace camino al andar.

Tú presencia importa!