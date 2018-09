Unsere Sprecherkabine, auch bald bekannt als Studio gelb nimmt Gestalt an.

In einer zweiteiligen Einweisung führen wir unsere Sendungsmachenden in die neue Sendetechnik ein. Den Kurs leitet Jenz Steiner.

Teil 1 beschäftigt sich mit den Besonderheiten

des DBX 286s Mikrofonprozessors und Vorverstärkers

des Shure SM7b Sprechermikrofons

der KRK Rokit 5-Nahfeld-Monitore

Termin: Dienstag, 18. September, 20 Uhr, Studio gelb, coloRadio, Zentralwerk, Riesaer Str. 32, Dresden