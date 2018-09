DAVE-Workshop: Jingles und Trailer selbst produzieren

Jingles und Trailer kündigen eigene Events, Podcasts, Radiosendungen oder Filme an. Wer Jingles produziert, kann sich kreativ in alle Richtungen austoben. Dennoch gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten. In diesem Kurs lernen wir Tricks und Kniffe der Jingle- und Trailerproduktion. Wir experimentieren mit unterschiedlicher Software, loten aus, welche Wirkungen Effekte und Kompressoren erzielen und wie man O-Töne und die eigene Stimme sinnvoll in Szene setzt. Ziel ist es, charmante und hörenswerte Jingles und Trailer für das DAVE Festival

zu produzieren, die on air und online ausgestrahlt werden können.

Der Kurs umfasst zweimal vier Stunden ist offen für alle Audio-Begeisterten, die Spaß am Experimentieren und kreativen Arbeiten haben. Vorkenntnisse sind willkommen, aber nicht zwingend nötig.

Jingle und Trailer Produktion

mit Jenz Steiner

22.-23. September 2018, jeweils 12.00 Uhr – 16.00 Uhr Zentralwerk

coloRadio Studios

Riesaer Str. 32, 01127 Dresden