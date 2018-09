Familienfestival in Dresden

Wer lebt heute noch im klassischem Mutter-Vater-Kind-Familienmodell? Wie sieht Zusammenleben jetzt und in Zukunft aus? Diesen Fragen widmet sich am Wochenende das Famila*Futura-Festival in Dresden. Jenz Steiner sprach mit den Initiatorinnen des Festivals Miriam Welk und Stephanie Krah.