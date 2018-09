Body Movin‘ Radio #70 Gast: Trakos

Am Mittwoch den 29.08. gab es die 70te Sendung

B o d y M o v i n‘ R a d i o

Wann:ab 20:00Uhr

Wo: auf Coloradio in Dresden 98,4 & 99,3 Mhz oder Stream

Zur 70ten Sendung holte sich Host Mark Machulle das Dresdner Dj-Urgestein und Musikliebhaber

T R A K O S ins Studio.

Auf seinem Instafeed tauchen wöchentlich Schallplatten auf, die nicht nur auch in Machulles Schrank stehen, sondern mitunter meine musikalische Sozialisation maßgeblich geprägt haben. Außerdem gibt es kaum einen Club in Dresden, in dem er nicht schonmal hinter den Technics stand. Was er dort erlebt hat, was ihn antreibt und fasziniert, das fragen wir ihn alles. Aber eigentlich ist Mark nur spitz auf die Perlen, die Trakos mit zur Sendung bringt 😉

Ihr auch? ..na dann lasst es Euch nicht entgehen.

Tune In!

# 00. BM Into

# 01. Like Sugar – Chaka Khan

# 02. Arsenii – commando

# 03. Hubbabubbaklubb – Mopedbart

# 04. Lindstrom – Violent Group (Disco-Version)

# 05. Rockers Hi-Fi – Push Push

# 06. The Avalanches – Since I Left You

# 07. Steve Monite – Only You (Frankie Francis Disco Jam Mix)

# 08. Madlaks – Jikovonunu (Young Marco Rework)

# 09. Deanie – Sexy Eyes Cover

# 10. Michael Jackson – I Can‘t Help It (Todd Terje Rekutt)

# 11. Morgan Geist – 24K

# 12. Moodymann – Got Me Coming Back Rite Now

Infos und Links

Mark Machulle –> machulle.de

Trakos –> soundcloud.com/trakos

Trakos Insta—> instagram.com/ted_trakos

Veranstaltung:

1.9.18 Zebra Disko mit Trakos @Hebeda´s–> hebedas.de

1.9. 18 Fat Kat mit Barrio Katz @ Groovestation facebook.com/events/311501549394256

3.9.18 Aufstehen für Menschenwürde, unser Grundgesetz und unsere Freie Geselschaft –> facebook.com/events/331690927577698

4.9.18 Mark Machulle @Nachtgarden Saloppe –> saloppe.de/programm

7.9.18 Radio Aktiv 2punkt0 @coloRadio –> facebook.com/pg/radioaktivzwei…f=page_internal

8.9.18 Mark Machulle @la strada music festival –> saloppe.de/programm

31.30.9.18 Lazy Sunday Afternooon mit Mark MachulleLazy Sunday Afternooon

