Mi 8. August 2018 21:00 bis 23:00

Der Aufwachen Podcast mit Tilo und Stefan

Thema: A!Royal – Hey, George!

„Wie sieht eigentlich Jeremy Corbyns Gesicht aus, während er durchs alte Parlamentsgebäude in London schlurft, nachdem er Theresa May ein paar Snap-Election-Stimmen abtrotzte, dem Gesandten der Königin die Tür vor der Nase zuschlug und vergaß, im House of Lords anständig zu grüßen? Die BBC zeigt sowas, stundenlang und kommentarlos. Wir gucken es uns an und erinnern an bessere britische Zeiten die recht viel mit einer funktionierenden Monarchie zu tun haben. Unmodern ist das nicht. Stattdessen steht den Briten eher ein royales Jahrhundert bevor….“