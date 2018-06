Roger Waters in Berlin und Estland als Länderschwerpunkt des Rudolstadt-Festivals bei LKM – dem Literatur-. Kultur- und Musikmagazin am Sonntag 18:00 bis 19:00 Uhr

Wenn Roger Waters, seines Zeichens Mitgründer, Mastermind und Bassist von Pink Floyd, in der Vergangenheit auf Tour ging, dann mit Pink Floyd-Stuff. Als er im vergangenen Jahr, nach ewiger Zeit, ein neues Soloalbum veröffentlichte, bestand Hoffnung, daß er auch mal wieder mit Neuem auf die Bühne geht. Diese Hoffnung wird durch seine, seit Anfang des Jahres laufenden Welttournee nicht enttäuscht. Old Man berichtet, was er am 2.6. in Berlin gesehen und insbesondere gehört hat – ganz starker Stoff.

Vom 5. bis 8. Juli trifft sich in Rudolstadt wieder die „Welt-Musik“ mit dem Länderschwerpunkt Estland. Als kleinen Vorgeschmack wollen wir Euch Estland musikalisch vorstellen.