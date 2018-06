Old Man’s Rock zu den Wurzeln des Progressiv Rock – Sonntag 17:00 bis 18:00 Uhr

Über Old Man

Sozialisiert in der DDR unter der von der GEMA geforderten und von den DDR-Oberen anerkannten 60%40 Regel konnte ich trotzdem nahezu alles an Musik hören, was es in den 60igern und 70igern gab und gerade deshalb außerdem viel gute Musik von diesseits. Von allem höre ich heute im Freistaat (Sachsen) nicht viel. "Mach doch selber Radio" war der Spruch der Frau, die mein Leben mit mir lebt und teilt. Nun denn......On Air ist toll, Online ok.