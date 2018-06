coloRadio-Workshops beim DAVE-Festival

Dresden ist musikalische Hochburg und Anlaufpunkt für Musiker*innen, Deejays und Produzent*innen aus aller Welt. Beim jährlichen DAVE-Festival wird das sichtbar. coloRadio unterstützt das Festival in diesem Jahr, begleitet es journalistisch und stellt im Vorfeld und während des Festivals vom 20. bis 29. Oktober ein Workshop-Programm zusammen, bei dem sich alles um Klubkultur, elektronische Musik und Radio dreht.

Die Workshops finden im Hole of Fame und in den Studios von coloRadio im Zentralwerk statt.

Der Berliner DJ und Radiomoderator André Langenfeld gibt technische und konzeptionelle Starthilfe für eigene Mixtapes, Radiosendungen, Podcasts und Livesets.

L-Sa öffnet die Welt des DJings und der elektronischen Musik für Mädchen, Frauen und Trans-Menschen, Mit Alwin von coloRadio lernt man löten.

Jingles und Trailer für das Festival produziert Jenz von coloRadio mit Euch in unseren Studios.