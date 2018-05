Tolerade live auf coloRadio: Vielfalt hörbar machen

Dresden zeigte am 12. Mai sein buntes Gesicht und coloRadio war live dabei. Wir sendeten live von der Auftaktveranstaltung der Tolerade am Bahnhof Dresden Neustadt und berichteten vom Demonstrationszug, der in Richtung Postplatz zog. Unter dem Mottowaren etwa 3.000 Menschen auf der Straße. Elf bunt dekorierte und mit Soundsystems beladene LKW bilden den Demonstrationszug.

Was das Besondere an der Veranstaltungsreihe ist und wie man sich aktiv daran beteiligen kann, besprach Jenz Steiner mit Stephan Philipp vom Organisationsteam der Tolerade in unserem Programm. Hier könnt Ihr den Beitrag nachhören.

Download

Tolerade auf Facebook

Tolerade Programm 2018: Start 14 Uhr,

Bahnhof Neustadt

14.00-14.45 Uhr

– Tolerave Hallo

– What Stura/Kontaktgruppe Asyl

– Prozecco

Postplatz

16.00-16.45

– Atticus/Parade der Vielfalt

– LoveFoundation/SpectraNeo

– ThinkTank Music

– Dresden für alle

– Performance

Alaunplatz

18.15-19.00

– (apo)Theke/Sonics

– ArcheNova

– AZ Conni

– BUNDjugend

Video