Die eigene Stimme aufpolieren: Workshop mit Anja Lehmann

Es gibt viele Gründe, an der eigenen Stimme zu arbeiten. Nicht alle wollen gleich Profi-Sprecherinnen werden. Das Handwerkszeug dieser Zunft kann man jedoch auch alle Lebensbereiche übertragen. In unserem Workshop lernst Du, wie Du Deine Texte zum Leben erwecken kannst, Deinen stimmlichen

Ausdruck, Deinen Stimmsitz und Deine Artikulation verbesserst und Texte sprecherisch gestalten kannst.

Die Leipziger Sprechtrainerin Anja Lehmann übt mit Euch klares uns verständliches Sprechen, bewussten Körpereinsatz und das richtige Atmen. Der Kurs richtet sich an Fortgeschrittene und Newcomer gleichermaßen. Alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat.

Der Kurs startet am 25. Mai, 17 Uhr und endet am 27. Mai, 16 Uhr in den Räumlichkeiten von coloRadio.

Unkostenbeitrag: 10,- Euro

Mehr Informationen und Anmeldung hier!