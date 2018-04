Neu Sendung Migration und Psychologie

Am Samstag, den 12. Mai, von 18:00 bis 20:00 Uhr startet der 2. Rundfunkbeitrag über Erfahrungen und Kenntnisse zum Thema „Migration und Psychologie.“

Es handelt sich um ein Programm für Migranten spanischer Sprache in aller Welt, ganz besonders aber in Deutschland. Wir möchten ebenfalls deutsche Hörer ansprechen, die sich für dieses Thema interessieren oder eigene Migrationserfahrungen in Ländern spanischer Sprache gesammelt haben.

Die Sendung “Migration und Psychologie” informiert über theoretische und praktische Konzepte in den Bereichen:

Ursachen und Beweggründe von Migration

Sozial- und individualpsychologische Auswirkungen der Migration

Kulturelle Unterschiede zwischen aufnehmender Gesellschaft und Migranten

Interkulturelle Kompetenzen und persönliche Entwicklung

Im Rahmen unserer Sendung werden besondere Gäste ebenso zu Wort kommen wie interessierte Anrufer und wir versprechen ebenfalls gute Musik aus aller Welt. Über einen Podcast, der noch auf unserer Webseite bekannt gegeben wird, kann die Sendung auch zeitversetzt verfolgt werden.

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch ein “like” und ein „Folgen“ auf Facebook: Fan Page “Migración y Psicología“ Das ist auch der Platz für Kommentare, Anregungen und Musikwünsche für unsere nächsten Sendungen.

Nicht vergessen! Am Samstag, den 12. Mai, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr.

„Migración y Psicología“ es un programa de radio que se transmite en español y alemán. Dirigido a hispanohablantes que son inmigrantes en el mundo. En especial, aquellos que se encuentran en Alemania. También nuestro público son alemanes que se interesan por esta temática y/o comparten experiencias migratorias en países de habla hispana.

“Migración y Psicología” aporta información y es un espacio de discusión de todos los aspectos relacionados con:

Causas y motivos de la migración a nivel mundial

Migración e impacto en la psicología social e individual

Diferencias culturales entre sociadad de acogida e inmigrantes

Desarrollo personal y competencias interculturales.

Transmitimos el segundo Sábado de cada mes. Hacemos entrevistas a invitados especiales, recibimos llamadas teléfonicas del público y disfrutamos de buena música de todos los ríncones del mundo.

Pronto podrás escuchar el programa en horario diferido a través de un podcast. Ayúdanos a crecer y danos un “like” y “siguenos” en Facebook: Fan Page “Migración y Psicología”.

Próximo programa, 12 de Mayo entre las 18:00 y las 20:00 hrs.

Nos vemos en www.coloradio.org y www.coloradio.radio.de (Live Stream).