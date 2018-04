Bei dem Frühlingswetter Radiohören? Na klar! Old Man will an einige Musiker erinnern, die im vergangenen Jahr 2017 verstorben sind!

Wenn ich in meiner Sendung „Old Man´s Rock“ am Sonntag ab 17:00 Uhr eine Stunde lang an Musiker und Künstler erinnere, die im vergangenen Jahr verstorben sind, könnte für den Einen oder die Andere eine Neuentdeckung dabei sein, aber vor allem bei den „Ä/Elter´n“ gelegentlich auch eine freudige Erinnerung hervorkommen, so under dem Motto: „Ach ja, der/die, da ging die Fete aber ab!“ Neugierig? Dann also coloRadio einschalten und Verbeugung bitte……………….. Euer „Old Man“