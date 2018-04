Mitschnitt: Wie politisch ist der Buchhandel?

Mitschnitt der Veranstaltung „Wie politisch ist der Buchhandel?“ auf der Buchmesse Leipzig am 15.031.18

Moderation: Torsten Casimir

Disputant*innen:

Susanne Dagen

Manfred Keiper

Michael Lemling

Der Buchhandel ist ein Seismograph für gesellschaftliche Stimmungen.

Politische Debatten werden auch in Buchhandlungen geführt. Händlerinnen und Händler beziehen Stellung zu bestimmten kontroversen Titeln und positionieren sich zur politischen Entwicklung in unserem Land. Welche Themen sind ihnen wichtig und in welchem Verhältnis stehen politische Positionierung und Geschäft?