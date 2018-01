Frühstücksradio vom 21. Januar 2018

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-21_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-21_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ zum hören der ersten Stunde hier klicken…

…und zum hören der zweiten Stunde hier klicken.

Die Themen:

– SPD-Parteitag in Bonn: kommt die Groko?

– Shutdown: die USA sind pleite!

– heute im Museumscheck: das DDR-Museum

– Tag der Jogginghose: was sagt Karl Lagerfeld dazu?

– Ehrentag des Hörnchens: wissen das die kleinen Nager überhaupt?

– die Themen am Rande: Weltreligionstag, Knuddeltag

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Wolfgang Petry – Bronze, Silber und Gold

03. Freddy Bell & the Bellboys – Giddy up a ding dong

04. Wohlstandskinder – Take on me

05. Gil – Round’n’round (it goes)

06. WIZO – Es ist vorbei

07. Little Richard – Ready Teddy

08. Spice Girls – Move over (Alles Gute, Emma Bunton *1976!)

09. Otto Reutter – Wie reizend sind die Frauen

10. Jens Friebe – Kennedy

11. Ted Herold – Das machst du nicht nochmal mit mir

12. Ennio Morricone – My name is Nobody