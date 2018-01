Frühstücksradio vom 14. Januar 2018

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-14_coloradio_11-Uhr-59.mp3

Alternativ hier zum hören der ersten Stunde drücken…

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-14_coloradio_13-Uhr-00.mp3

…sowie hier zum hören der zweiten Stunde.

Die Themen:

– nationaler Zieh-dein-Haustier-an-Tag

– Skiweltcup Dresden: durch Chemtrails ermöglicht?

– der Elbkugelfisch: durch Reißzwecken vom aussterben bedroht?

– die philosophische Frage: funkeln virtuelle Diamanten auch?

– Dresden Files: der brisante Fall Daniel J.

– Handyvertag-Banditen: wir decken auf!

– Die Me-Too-Bewegung: so schützen Sie sich vor Sexismus!

– Albert Schweitzer (* 1875) hat Geburtstag: die Fakten!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Howard Carpendale – Deine Spuren im Sand (* 1946, alles Gute, Howie!)

03. Roy Orbison – Blue angel

04. Hitlerinchen hat den Hit: Die Flippers – Herz aus Schokolade

05. Warnstreik – Video killed the radio stars

06. Helge Schneider – Tierlieb

07. Die Gruppe Liebe – Sie kennt mich aus dem Funk

08. Mistinguett – Ca c’est Paris

09. Atari Teenage Riot – By any means necessary

10. Mary Wells – My guy

11. Ted Herold – Sie sagt kein Wort

12. Tom Jones & Mousse T – Sex bomb

13. Fausti – Pretty Belinda

14. Ennio Morricone – My name is Nobody