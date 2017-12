Frühstücksradio vom 3. Dezember 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-03_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-03_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Zum hören der ersten Stunde hier klicken…

…und hier zum hören der zweiten Stunde.

Die Themen:

– Ozzy Osbourne wird 69: wir gratulieren!

– Vorweihnachtskonsum: Krieg im Kaufhaus!

– zum 1. Advent: Start des alljährlichen Weihnachtsgewinnspiels – wer erhält am Ende das Original Kartoffeldruck-Lesezeichen?

– Sportmagazin Pfosten: die Vorrundengegner Deutschlands zur WM 2018 stehen fest!

– heute im Volksliedsingen: Bald nun ist Weihnachtszeit

– Literaturmagazin Was liest Du denn?: Stings Biografie gegen Fliegerroman von 1942

– noch ein Geburtstag: Katarina Witt wird 52! Gratulation!

– die SMS (* 1992) hat auch noch Geburtstag: wir gratulieren!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Cindy & Bert – Der Hund von Baskerville (Alles Gute, Ozzy!)

03. Paul Anka – Diana

04. Die Gruppe Liebe – Weihnachtsbaum

05. Thomas „The Voice“ Ruth – Stille Nacht

06. Die Roten Rosen – Still, still, still

07. Die Lokalmatadore – Ich geb‘ mir selbst ’ne Party

08. Freddy Quinn – Sankt Niklas war ein Seemann

09. Molotow Soda – Krieg im Kaufhaus

10. Carol Richards & Bing Crosby – Silver bells

11. Hitlerinchen hat den Hit: Die Crottendorfer Spatzen – Wenn es Roachermannel naabelt

12. Udo Lindenberg & Ted Herold – Teddi

13. Olga – Ja idu i paju

14. Hitlerinchen hat den Hit: Die Elbtalherzen – Straßenkampf

15. Lost Lyrics – Movie star

16. Ennio Morricone – My name is Nobody