Frühstücksradio vom 17. Dezember 2017 zum dritten Advent

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-17_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-17_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ zum hören der ersten Stunde hier klicken…

…und zum hören der zweiten Stunde hier.

Die Themen:

– das Wetter: dem Schneeregen zuvorgekommen dank Wetter-App!

– Tatort Gartenlaube: der mysteriöse Einbruch

– das Sexshopimperium von Beate Uhse (gegründet 1962) ist pleite! Wird Bert G. es verkraften?

– die UFO-Akten: Pentagon bestätigt Untersuchungen von UFO-Sichtungen durch das US-Militär

– wofür keine Zeit blieb: Papst Franziskus (* 1936) hat Geburtstag. Wir gratulieren!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Die Notendealer – Es weihnachtet sehr

03. Udo Jürgens – Na und ?!

04. Hitlerinchen bringt den Hit: Ulli Martin – Monika

05. Die Gruppe Liebe – Weihnachtsbaum

06. Die roten Rosen – Oh Tannenbaum

07. Stereo Total – Movie star

08. P.I.Tschaikowski – Nußknackersuite: Marsch

09. The Only Ones – Silent night

10. Killrays – Love is everywhere

11. ABBA – Fernando

12. Peter Maffay – Du hattest keine Tränen mehr

13. Ray & the Rockets – Worried ‚bout you baby

14. Hubert Kah – Einmal nur mit Erika

15. Die kleine Cornelia – Hej, hej, hej, so eine Schneeballschlacht

16. Albernes Lied aus dem Märchen Das Katzenhaus

17. Ennio Morricone – My name is Nobody