Frühstücksradio vom 10. Dezember 2017 (2. Advent)

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-10_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-10_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ zum hören der ersten Stunde hier…

…und zum hören der zweiten Stunde hier klicken.

Die Themen:

– die Verkehrsampel (* 1868) hat Geburtstag: sie war ein treuer Weggefährte!

– Nobelpreisverleihungstag seit 1901: war sein Initiator ein Idiot?

– Tag der Menschenrechte seit 1948: was ist das überhaupt?

– 1988: der Schwede Jan Boklöv gewinnt beim Skispringen erstmals mit dem V-Stil einen Weltcup

– Philosophie heute: ist der Weihnachtsmann vielleicht doch real? Und was ist mit Poltergeistern?

– 1845: der Vollgummireifen wird erfunden, aber das war uns nicht so wichtig

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Gitte Hænning – Freu‘ dich bloß nicht zu früh

03. Jerry Lee Lewis – Breathless

04. Germ Attack – Walk in the park

05. Frank Sinatra – Let it snow (dreimal)

06. Helge Schneider – Klaus & Erwin

07. Die Gruppe Liebe – Weihnachtsbaum

08. Ixi – Knutschfleck

09. Jackie Sprangers – The Hilo March

10. DDR-Kinderchor – Sandmann, lieber Sandmann

11. Abstürzende Brieftauben – Lass mich

12. Die Mayrhofner – Zillertaler Teufelsgeiger-Polka

13. NoRMAhl – Deutsche Waffen

14. Die Gruppe Liebe – Hoffnung ist ein schlechter Koch

15. Das große O-Tannebaum-Helge-Spezial