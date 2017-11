Frank Richter

Deutscher Theologe und politischer Feingeist

Der langjährige Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung wurde im Februar 2017 zum Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche in Dresden berufen.

In Dresden ist der studierte Theologe kein Unbekannter. Demokratie und Freiheit sind für ihn wichtige Säulen der Gesellschaft.

„Pegida-Flüsterer“ habe ich ihn genannt, denn wer handeln will, muss verstehen. Und wer verstehen will, muss zuhören können. Sein Leitmotto „Kommunikation kann schiefgehen. Nichtkommunikation geht schief.“

Am 27. Oktober 2017 wurde ihm durch den Oberbürgermeister Dirk Hilbert die Ehrenmedaille der Stadt Dresden verliehen.

Bereits wenige Tage zuvor war Frank Richter zu Gast bei „schlomo trifft“.

Sonntag, 12. November 2017, 14:00 – 15:00 Uhr