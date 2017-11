Old Man´s Rock im Kino(sound) – Filmmusik(en) mit Erinnerungswert

So 12. November 2017 17:00 bis 18:00

Das Kino ist ein Fenster in die Welt und Filmmusik mehr als nur Untermalung und Unterhaltung dazu. Mancher Soundtrack bleibt länger in Erinnerung als sein Film. Ich will also mal wieder die große cineastische Welt in´s kleine Radio holen. Dazu habe ich wieder Jette als Gast eingeladen, eine hochkompetente Fachfrau in Sachen Filmmusik, die sicher vieles mehr darüber zu erzählen weiß, als ich und außerdem die Cheffin der Tracklist ist.

Laßt Euch also überraschen und bleibt neugierig, ich bin´s auf jeden Fall,

Euer Old Man.