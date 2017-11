Bereits in der Nacht zum Sonntag, den 12. November 2017, ist Mirko Sennewald gestorben. Neben seinen vielen Projekten hat er auch viele Jahre eine Sendung bei coloRadio gemacht, das Kultur Aktiv Radio und zuletzt die Sendung Radio nEUROPA mit Musik aus dem Südkaukasus, dem Balkan und Osteuropa. Mit Mirkos Tod ist auch die Dresdner Radiolandschaft ärmer geworden. Die Beerdigung von Mirko Sennewald ist am Montag, den 20. November, 13 Uhr auf dem Markusfriedhof in Dresden Trachenberge, Hubertusstraße 1.

[Kondolenzbuch und Nachruf des Kultur Aktiv e.V.]