Frühstücksradio vom 5. November 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-05_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-05_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ hier zum hören der ersten Stunde klicken…

…und hier zum hören der zweiten Stunde.

Die Themen:

– das Wetter: es ist ok

– Helloween und Reformationstag im Vergleich: wer bekommt die höhere Punktzahl?

– Licht am Fahrrad: selbst erzeugen oder aus Energiespeichern beziehen?

– der Dresdner Weihnachtsbaummord: wir klagen an!

– Mäuse in der Gartenlaube: SCHADNAGERBEFALL

– was nicht zur Sprache kam: Einbrecher auf der Louisenstraße gefasst

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Chris Roberts – Ich mach‘ ein glückliches Mädchen aus dir

03. Hitlerinchen präsentiert: Die Elbtalherzen – Straßenkampf

04. Ike & Tina Turner – It’s gonna work out fine (*1931: alles Gute, Ike!)

05. Hitlerinchen präsentiert: Milva – Hurra, wir leben noch

06. MXPX – Summer of ’69 (*1959: alles Gute, Bryan Adams!)

07. Daniel Kemp – Leben

08. Kurt Stadl – Babysitter Boogie

09. Die CD der Woche:Rainer Luxus – Ihr Haus

10. Molotow Soda – New England

11. Helge Schneider – Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann

12. Little Richard – Keep on knockin‘

13. Ennio Morricone – My name is Nobody