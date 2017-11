Frühstücksradio vom 19. November 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-19_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-19_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ hier zum hören der ersten Stunde…

…und hier zum hören der zweiten Stunde klicken.

Die Themen:

– das Wetter: jahreszeitlich in Ordnung, aber zu kalt

– Gesundheitsmagazin Schnupfen now!: Verletzungspech beim Squash

– Welttoilettentag: wir gratulieren!

– das Spam-Duell: siegt die großbusige Brunhild?

– das Ringelpitz-Erlebnis: der Karmaausgleich

– der Tampon (* 1931) hat Geburtstag: wir gratulieren!

– Volkstrauertag: richtiges Verhalten bei Beerdigungen

– Tag der Suppe, Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer

DEie Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Freddy Breck – Bianca

03. Johnny Tillotson – Poetry in motion

04. Mars Moles – Barbie Girl

05. Lilian Harvey & Willy Fritsch – Du hast mir heimlich die Flöhe Liebe ins Haus gebracht

06. Christian Bruhn – Hurra, wir fliegen!

07. Dead Or Alive – Lover come back to me

08. Die Gruppe Liebe – Je t’aime, Sigmund Jähn

09. Die Puhdys – Alt wie ein Baum

10. In-Grid – In-Tango

11. Martha Reeves – Dancing in the streets

12. Ennion Morricone – My name is Nobody