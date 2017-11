Frühstücksradio vom 12. November 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-12_coloradio_11-Uhr-59.mp3

Alternativ hier zum hören klicken.

Die Themen:

– Ehrentag für Oma & Opa: wir gratulieren!

– Faschingsanfang / St.-Martin-Umzug: so erlebten es die Moderatoren

– die Pilzsaison ist zuende: ist die Vergiftungsgefahr gebannt?

– Schadnagerbefall: das erste Opfer des Mousehunters!

– Julia Engelmann hat ein neues Album: wer ist das überhaupt?

– interner Linkenstreit: löst ein Schlammcatchen Kipping vs. Wagenknecht das Problem?

– Grace Kelly (* 1929) hat Geburtstag: wir gratulieren!

– Judith Holofernes (* 1976) hat Geburtstag: auch ihr gratulieren wir

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Nicole – Ich hab‘ dich doch lieb

03. The Fendermen – Mule Skinner Blues

04. Der singende klingende Preibisch – Welche Farbe hat die Welt

05. Die Ärzte – Grace Kelly (Alles Gute, Grace!)

06. Dick Dale – Misirlou (live)

07. Wir sind Helden – Denkmal (Alles Gute, Judith!)

08. Ireen Sheer – Heut‘ Abend hab‘ ich Kopfweh

09. Steff CKoehler – Patzi patzi puh