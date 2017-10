So., 12. November: Tageskoordinationsworkshop mit Nils

Heute-Ordner? Playlist? TK-Schlüssel? Sendeausfall? Wiki? Alles kein Problem, wenn ihr zusammen mit Nils die spannende Welt der Tageskoordination im Radio erkundet. Das ist die monatlich wiederkehrende Orga-Aufgabe aller Sendungsmacher_innen, die unser selbstorganisiertes Radio am Laufen hält.

Wer? alle, die nicht genau wissen, was sie machen sollen, wenn sie TK haben, keine Vorkenntnisse notwendig

Wann? So., 12. November, 10-16 Uhr

Wo? coloRadio, im Zentralwerk Riesaer Str. 32 Haus B, Dresden-Pieschen

Anmelden: nils [ät] pod15 [punkt] de, bitte mit Namen, E-mail und Telefonnummer

Dozent: Nils Valandi, Radioenthusiast und freiberuflicher Musiker