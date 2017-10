Sa., 25. November: Pop und Poesie: Die gute Musiksendung, Lieblingssongs und ihre Übersetzung

Toller Song – aber was erzählt er eigentlich? In diesem Workshop schauen wir uns gemeinsam die Texte unserer liebsten Popsongs an und übersetzen diese. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit schreiben wir Moderationen für eine Musiksendung und senden sie live. Skills, die ihr im Workshops lernt: Live-Senden (Mischpult bedienen, ins Mikrofon sprechen), Musiksendungen mit Inhalt anreichern, Moderationen schreiben, Übersetzen literarischer Texte, interkulturelle Kompetenz

Wann: Sa., 25. November 2017, 10-15 Uhr

Wo: coloRadio, Riesaer Str. 32, Flügel B, 1. Stk. links

Bitte mitbringen: Deinen liebsten Popsong mit den Originallyrics (alle Sprachen)

Arbeitssprachen im Workshop: Deutsch, Englisch, Französisch (nach Bedarf)

Anmeldung: bitte bis zum 1. Oktober 2017 an workshop@coloradio.org, und bitte verbindlich – d.h., wenn ihr nicht könnt, meldet euch wieder ab!

Dozentinnen: Lena Müller, Literatur-Übersetzerin und Radiomacherin, und Antje Meichsner, Medienpädagogin