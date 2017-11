Küchenradio – Quatsch mit Soße

Sa 4. November 2017 12:00 bis 14:00

Zum großen Element of Crime Spezial haben sich Cedric und Rocky wieder Expertinnen ins Studio eingeladen. Die zauberhafte Lucy Fair und die traumhafte Lotte wissen alles über Sven Regener und seine Band. Was macht Herr Lehmann hier? Was haben Erdbeerfelder mit Schwedenrätseln zu tun? Wieviele Tiere (inkl. Haifisch) passen in 120 Minuten Radiosendung? Und das Alles mit und auf CD:)