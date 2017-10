Interview mit dem Schauspieler Philipp Grimm

Wir brauchen neue Perspektiven in unserer Stadt! Wir suchen nach einem gemeinsamen Umgang mit der politischen Lage in der Stadt. Am 28.10. feiert PEGIDA 3 Jahren ihres Bestehens. Darüber spricht im Interview der Schauspieler Philipp Grimm mit unserem Redakteur Andreas Rajchert.

Es ist es wichtig, dass wir am 28.10. so zahlreich wie möglich an der Aktion teilnehmen. Bringt bitte Freunde, Familie, Kollegen, Nachbarn, Verwandte und alle mit, die PEGIDA Kante zeigen wollen. Und zieht euch bunt an, denn wir wollen auffallen!