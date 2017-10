Frühstücksradio vom 8. Oktober 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-08_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-08_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ zum hören der ersten Stunde hier…

…und zum hören der zweiten Stunde hier klicken.

Die Themen:

– das Wetter: Sturm über Deutschland! Auch Flamingos sind betroffen!

– der Herzschrittmacher (*1958) hat Geburtstag: wir gratulieren

– Bert G. trifft Steiner: Antroposophie – schäm‘ dich nicht!

– Tiere hinter Gittern: Lutz der Luchs is watching you!

– Invasion Amerikanischer Fischotter in Brandenburg: wieviel Schuld trifft Radioexperte Bert G. am Koimassaker?

– das interessante Thema: Waffenbesitz in den USA

– heute im Bädertest: die Toscana-Therme in Bad Schandau

– Thema im Gartenmagazin Kartoffeln und Tomaten: die Senfernte – Fakten, Fakten, Fakten

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Dagmar Frederic – Was halten Sie von Tango?

03. Heulsuse der Woche: Ray Peterson – Tell Laura i love her

04. Die Geschichte vom fliegenden Robert

05. Die Gruppe Liebe – Ein Bier kann ein neuer Anfang sein

06. Die Räubertöchter – Major Tom

07. Oliver Onions – Rocky Joe

08. Die Gruppe Liebe – Mein Fahrrad heißt Sehnsucht

09. NoRMAhl – Fraggles

10. Subriss – Genieß‘ die Show

11. Heino – Mohikana Shalali

12. Transvision Vamp – Psychosonic Cindy

13. Ennio Morricone – My name is Nobody