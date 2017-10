Frühstücksradio vom 29. Oktober 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-29_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-29_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ zum hören der ersten Stunde hier klicken…

…und hier zum hören der zweiten Stunde

Die Themen:

– das Wetter: der Sturm Herwart hat Dresden im Griff

– Tag der Schuppenflechte (Psoria): wir gratulieren

– Bert G. trifft Steiner: von Mathematik und Dracula-Gebissen

– die JFK-Akten wurden freigegeben – oder doch nicht wirklich?

– die Zeitumstellung: leider kam sie nicht richtig zur Sprache

– Welttag des Schlaganfalls: mit einem kribbeln fängt es an

– Einsiedler-Tag: auch Diogenes darf ihn feiern

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Sandie Shaw – Du weißt nichts von deinem Glück

03. Hitlerinchen bringt den Hit: Takeo Ischi – New Bibi Hendl

04. The Shadows – F.B.I.

05. WIZO – Gute Freunde

06. Agnetha – En sång om sorg och glädje

07. Kick Indicator – Quit playing games with my heart

08. Helge Schneider – Die Trompeten von Mexiko

09. Zarah Leander – Ich steh‘ im Regen

10. Nancy Sinatra – These boots are made for walking

11. Herbert Grönemeyer – Was soll das?

12. Talk Talk – Such a shame

13. Gregorianischer Mönchschor – Heut‘ geh‘ ich in’s Maxim

14. Ennio Morricone – My name is Nobody