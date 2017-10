Frühstücksradio vom 22. Oktober 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-22_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-22_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ zum hören der ersten Stunde hier klicken…

…sowie hier zum hören der zweiten Stunde.

Die Themen:

– Radiomoderator Preibisch kürt das Wort des Tages: Papperlapapp

– Nationaltag der Nuss: Radioexperte Bert G. nennt seine Lieblinssorten!

– Welttag des Stotterns: wir gratulieren und nennen die Gründe!

– zum Tag des östereichischen Sekts: Wahl in Österreich – ein Fazit

– J. W. von Goethe: war er wirklich nur ein Dichterfürtst?

– V-Mann-Skandal um Attentäter Amri: schockierende Infos!

– Sexskandal um Holy-Wood-Produzent Harvey Weinstein: jetzt sprechen wir!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Tanzpalais – Du hast mich einfach so verführt

03. Paul Anka – Midnight

04. Hitlerinchen bringt den Hit: Kastelruther Spatzen – Eine weiße Rose

05. 5 kleine Jägermeister – Alkohol

06. Apokalypse Hoboken – Darling Nikki

07. Spice Girls – Stop!

08. Willy Fritsch – Das muss ein Stück vom Himmel sein

09. Die Ärzte – Zitroneneis

10. Orchester Hans Hammerschmid – Schwarzwaldklinik (zur Erstausstrahlung 1985)

11. Hitlerinchen bringt den Hit: Helge Schneider – Ich habe mich vertan

12. Original Grenzland Sextett – Uns ziagt koaner die Lederhos’n aus

13. Boskops – Bulle, halt’s Maul

14. Ennio Morricone – My name is Nobody