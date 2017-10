Frühstücksradio vom 15. Oktober 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-15_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-15_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier zum anhören der ersten Stunde…

…sowie hier zum anhören der zweiten Stunde klicken.

Die Themen:

– das Wetter: the summer is back!

– Tag des weißen Stockes: wir gratulieren allen Benutzern.

– zum internationalen Händewaschtag: Hygiene richtig angewandt

– der gregorianische Kalender hat Geburtstag (1582): die Fakten.

– Schock für Bert G.: sein Bierverkäufer Bui hat die Preise erhöht!!!

– der Aktiendax ist so hoch wie nie! Anzeichen einer nahenden Inflation?

– Kinotip der Woche: Sven Regeners Literaturverfilmung Magical Mystery Tour

– um zwei Tage knapp verpasst: der Welt-Thrombose-Tag. Schade!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Daliah Lavi – Ich wollt‘ nur mal mit dir reden

03. The Drifters – There goes my baby

04. Morgentot – Layla

05. Hitlerinchen präsentiert: Ralph Benatzky – Im weißen Rössl am Wolfgangsee

06. Ariane – Vorsicht, explosiv!

07. Jens Friebe – Das mit dem Auto ist egal, hauptsache dir ist nichts passiert

08. Ricchi e Poveri – Made in Italy

09. Nino de Angelo – Jenseits von Eden

10. NoRMAhl – Marmorstein

11. derschoenewald – Du bist ein Vibrator

12. Ennio Morricone – My name is Nobody