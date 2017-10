Fr., 8. Dezember bis So., 10. Dezember: Sprechtraining und Sprachausdruck für SprecherInnen und ModeratorInnen, mit Jella Jost

Im Workshop wird an 3 Tagen konzentriert an Stimme und Text gearbeitet. Es geht zuerst um Sprechtechnik und Stimmbildung, dann um Atem, Entspannung, Wahrnehmung und was das mit unserem Sprechen zu tun hat. Ein wichtiger Aspekt ist der Körper und welche Haltung beim Sprechen eingenommen wird.

Jella Jost schreibt über ihren Workshop: Sprechen, Sprache vollzieht sich nicht nur mittels Sprechwerkzeuge, sondern durch eine Vielfalt an individuellen und eingelernten Mustern. Kommunikation durch Ton (Klang der Stimme, Tonlage, Frequenz, Modulation, Rhythmus, Pausen) vermittelt sich emotional (auch unbewusst) als auch rein körperlich erlebbar. Der geistige Ausgangspunkt / Ausrichtung spielt dabei erfahrungsgemäß eine sehr wesentliche Rolle, also z. B. in welcher Verfassung, in welcher Umgebung, zu welchem Publikum, in welchem Raum kommunizieren wir und vor allem wie? Inwieweit Ihr zwischen wissenschaftlichem Ansatz, performativem Charakter, Interpretation und sprachlichen Paradigmen oszilliert, obliegt Euch. Sprechtechnische Mikrofonarbeit ist herumfeilen, tüfteln, ansetzen, abbrechen, wieder von vorne beginnen, tief in Wortstrukturen reingehen und sie auseinandernehmen, Vokale, Konsonanten einzeln betrachten und ihren Konnex erfassen sowie ganz wesentlich, die Flexibilität der Zunge trainieren.

Wer? Radiomacher_innen, Literat_innen und Theatermacher_innen

Wann? Fr., 8. Dezember 16-20 Uhr, Sa., 9. Dezember 12-18 Uhr, So., 10. Dezember 12-18 Uhr

Wo? coloRadio, im Zentralwerk Riesaer Str. 32 Haus B, Dresden-Pieschen

Anmelden: workshop@coloradio.org, bitte mit Namen, E-mail und Telefonnummer

Mitbringen: Isomatte!

Dozentin: Jella Jost, professionelle Sprechtrainerin und Künstlerin, https://stimm-werk.com/

Kosten: 20€ pro Person