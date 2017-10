Fr., 10. November: Offener Tontechnikworkshop mit Ludwig

Der Workshop richtet seinen Fokus auf die Hardware im Radio: Ihr lernt die Bedienung des Mischpults, was ein Mikrofon ist und warum es so funktioniert, wie es funktioniert, wie Lautsprecher funktionieren u.a. üblichen tontechnischen Komponenten. Individuelle spezielle Fragen bewantwortet Ludwig gerne in Pausen oder nach dem Workshop.

Wer? alle Interessierten ab 12 Jahren, keine Vorkenntnisse notwendig, aber auch interessant für Fortgeschrittene, Ihr braucht KEINE eigene Technik mitbringen. – max. 10 Teilnehmer_innen

Wann? Fr., 10. November, 11-16 Uhr

Wo? coloRadio, im Zentralwerk Riesaer Str. 32 Haus B, Dresden-Pieschen

Anmelden: contact@tipsypoodl.de, bitte mit Namen, E-mail und Telefonnummer

Dozent: Ludwig Giersch, freiberuflicher Musiker, ausgebildeter Tontechniker und Radioenthusiast