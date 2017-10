Frühstücksradio vom 1. Oktober 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-01_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-01_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier zum hören der ersten Stunde…

bzw. hier zum hören der zweiten Stunde klicken!

Die Themen:

– eine Woche nach der Wahl: die Auswertung!

– 1. Tag der Gleichstellung der Homo-Ehe: die Fakten!

– Tag der Depression: Tips und Kniffe!

– Internationaler Tag der älteren Menschen: wer zählt dazu?

– 114 Jahre Thermoskanne: eine notwendige Würdigung.

– Spaß-trotz-Sparsamkeit-Tag: ist er wirklich notwendig?

– Verhüllungsverbot in Österreich: ist Schlagerband-Keyboarder Burkhard betroffen?

– außerdem: Weltvegetariertag, Weltmusiktag, Erntedankfest und Tag des Kaffees: wir gratulieren!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Bata Illic – Ich möcht‘ der Knopf an deiner Bluse sein

03. The Cascades – Rhythm of the rain (passend zum herbstlichen Schmuddelwetter)

04. Kick Indicator – Quit playing games with my heart

05. Otto Reuter – O Jugend, wie bist du so schon

06. Der singende klingende Preibisch – Weltformeline

07. Helge Schneider – Die blaue Lagune

08. Charged GBH – No survivors

09. Taracco – Sultana (P.I.T.)

10. Die Kassierer – Du hast geguckt

11. C.P.Project – Teufels Großmutter

12. Ennio Morricone – My name is Nobody