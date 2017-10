16. Dezember : Ein Workshop zum Soundwalk: „Hidden in plain sight: Mit dem Audio-Walk Narrationen im öffentlichen Raum entwickeln“

Es geht darum, Audios für den Stadtraum zu produzieren, die sich die Hörer_innen auf Kopfhörern anhören, wenn sie in der Stadt spazieren. Ein Bsp. ist Audioscript das auch schon mehrmals auf coloradio lief.

Im Workshop werden theoretische und praktische Grundlagen zum Audio-Walk vermittelt. Der Ausgangspunkt für dieses künstlerische Format ist das mobile Musikhören und die Tatsache, dass es zur alltäglichen Praxis geworden ist: „Überall und jederzeit“ können wir Inhalte unserer Wahl anhören, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Wie lässt sich diese Rezeptionssituation (Kopfhörer, mobiles Gerät, Bewegung) nutzen, um Inhalte zu kreieren, die sich mit der Umgebung verbinden? Welche Geschichten lassen sich im öffentlichen Raum über diesen Ort erzählen?

Die Werke in diesem Format bewegen sich zwischen „heimlichem Theater“ (Hosokawa 1984) und „physical cinema“ (Egoyan 2002). Eben diese zwei Pole sollen im Workshop untersucht werden und in kleineren Übungen erprobt.

Wann: Samstag, 16. Dezember 2017, 10-18 Uhr

Wo: coloRadio, Riesaer Str. 32, Flügel B, 1. Stk. links

Voraussetzung: keine, wenn ihr habt, bringt ein Aufnahmegerät oder Aufnahmen mit, wenn nicht, ist es auch ok.

Anmeldung: bitte bis zum 1. Oktober 2017 an workshop@coloradio.org, und bitte verbindlich – d.h., wenn ihr nicht könnt, meldet euch wieder ab!

Dozentin: Johanna Steindorf arbeitet als Medienkünstlerin mit partizipativen Performances, Audio, Fotografie und Video und verwendet oft narrative und mobile Formate. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf den Themen Migration, Gender und öffentlicher Raum. Seit 2012 beschäftigt sie sich im Rahmen ihrer PhD-Arbeit an der Bauhaus-Universität Weimar intensiv mit dem Thema der weiblichen Migration und Stadtwahrnehmung. Dabei nutzt sie die künstlerische Strategie des Audio-Walks als Methode, um Erkenntnisse darüber zu generieren.