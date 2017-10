Radio Romarespekt #21 Romeo Franz und die Hildegard-Lagrenne-Stiftung

Romeo Franz ist Musiker und Politiker. Als Musiker hat er die Musik des Mahnmals für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin komponiert, als Politiker setzt er sich für die Belange der Minderheit ein. In der Sendung spricht er darüber, mit welchen politischen Instrumenten die Landesverbände der Sinti und/oder Roma Verbindlichkeit von ihren jeweiligen Landesregierungen erreichen können. Als Geschäftsführer der Hildegard-Lagrenne-Stiftung sorgt er sich um die Förderung von Bildungsverläufen von jungen Angehörigen der Minderheit. Kathrin Bastet hat während der Herbstschule gegen Antiromaismus mit Romeo Franz gesprochen.

Die Musik stammt vom Romeo Franz Ensamble:

* Happy Swing For You

* Late Night

Website der Hildegard-Lagrenne-Stiftung: www.lagrenne-stiftung.de

Website von Romeo Franz: www.swing-rfe.de