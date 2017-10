Frühstücksradio vom 3. September 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-03_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-03_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ hier zum hören der ersten Stunde…

bzw. hier zum hören der zweiten Stunde klicken.

Die Themen:

– Tag des Wolkenkratzers

– Bert G. trifft Steiner

– Wahlplakatsprüche interpretieren. Heute: Die Linke und FDP

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Marianne Rosenberg – Ich bin wie du

03. Die Gruppe Liebe – Mein Fahrrad heißt Sehnsucht

04. The Everly Brothers – When will i be loved

05. In Case Of Emergency – Time of my life

06. Roland Kaiser – Alles was du willst

07. Wanda Jackson – Santo Domingo

08. Vorkriegsjugend – Die Bombe

09. Brian Hyland – Itsi bitsi teenie weenie yellow polka dot bikini

10. Marc-Uwe Kling – Wer hat uns verraten?

11. ABBA – The day before you came

12. Abstürzende Brieftauben – Ich mag Buttermilch

13. Polizistensohn aka Jan Böhmermann – Ich hab‘ Polizei

14. Eric-Frantzen-Orchester – Wickie