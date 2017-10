Frühstücksradio vom 10. September 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-10_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-10_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Zum hören der ersten Stunde hier klicken…

bzw. hier zum hören der zweiten Stunde.

Die Themen:

– Nationaltag der Großeltern: schreib doch Deiner Oma mal ’ne Karte!

– Hurrikan Irma bedroht die USA: löbliche Überlebenstips.

– die Nähmaschine hat Geburtstag (1846): wir gratulieren!

– Welt-Suizid-Präventionstag: vorbeugende Maßnahmen!

– Nationaltag des Gedenkens an verstorbene Haustiere: wir trauern still.

– Teilchenbeschleuniger CERN hat Geburtstag (2008): wir erinnern daran.

– Waffenfund in der Dresdner Neustadt: des Rätsels Lösung!

– Tag des offenen Denkmals / Tausche-Ideen-aus-Tag

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Katja Ebstein – Wunder gibt es immer wieder

03. Hitlerinchen präsentiert: Semino Rossi – Rot sind die Rosen

04. Bullocks – Losing my religion

05. Die Gruppe Liebe – Für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit

06. Die Gruppe Liebe – Ein Bier kann ein neuer Anfang sein

07. Hilde Hildebrand (* 1897) – Beim ersten mal, da tut’s noch weh (Alles Gute, liebe Hilde!)

08. Roy Orbison – Blue angel

09. Die Gruppe Liebe – Je t’aime, Sigmund Jähn

10. 20 Fingers – Short dick man

11. Dschingis Khan – Pistolero

12. Dimple Minds – Blau auf’m Bau

13. Bimbo Jet – El Bimbo

14. Ennio Morricone – My name is Nobody