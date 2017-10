Frühstücksradio mit Spaß vom 24. September 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-24_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-24_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ hier zum anhören der ersten Stunde klicken…

…und hier zum hören der zweiten Stunde.

Die Themen:

– das interessante Thema: Wahl! Wie wähle ich richtig?

– das Wetter: Klischeewetter zum Herbstanfang!

– Tag der Gehörlosen: wir gratulieren!

– Tag der Flüsse: philosophisch hinterfragt.

– Tag der Raumfahrt: Höhepunkte und Zukunftsaussichten.

– die Wahlprognose: wir haben die ersten Zahlen!

Die Titelliste:

01. Southpark – Lasst uns wählen geh’n!

02. Sandra Mo & Jan Gregor – Hätt‘ ich nochmal die Wahl

03. Die Gruppe Liebe – Für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit

04. The Looney Tunes – Ghost train

05. Hitlerinchen präsentiert: Dennie Christian – Rosamunde

06. Digger – True blue

07. Rudi Carrell – Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

08. Helge Schneider – Musik, Musik, Musik

09. Die Ärzte – Außerirdische

10. DDR-Kinderchor – Sandmann, lieber Sandmann

11. Erik Silvester – Zucker im Kaffee (*1942, alles Gute!)

12. Comedian Harmonists – Ungarischer Tanz Nr. 5

13. Vladimir Cosma – Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh

14. Le Scrawl – Drop dead

15. Ennio Morricone – My name is Nobody