Frühstücksradio vom 20. August 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-20_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-13_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier zum hören der ersten Stunde klicken…

…und hier zum anhören der zweiten Stunde.

Die Themen:

– Neuigkeiten im Institut für gute Laune: die alternative Gravitationstheorie

– Waldorfkaleidoskop: Bert G. trifft Steiner

– Weltpferdetag: Geschichten um Wendy

– Weltmoskitotag: wie kann ich mich schützen?

– die Moderatoren erzählen Mäusegeschichten

– Countdown zur Bundestagswahl: Analyse eines Plakatslogans der Grünen

– Nationaler Radiotag: wir haben vergessen zu feiern!

– 1912: František Fajtl, Pilot in vier Luftstreitkräften, wird geboren

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Bruce Low – Sieben

03. The Crystals – He’s a rebel (live)

04. Motörhead – Overkill

05. France Gall – Der Computer Nummer Drei

06. Tony Marshall – Olé, hier tanzt der Bär

07. Jim Knopf & Lukas, der Lokomotivführer – Das Lummerlandlied

08. Nicht Gelernt – Du trägst keine Liebe in dir

09. Christian Bruhn – Spacewind

10. Nekromantix – Backstage pass to hell

11. Die Flippers – Malaika

12. Oleg Gasmanow – Tschto takoje ljubow?

13. Ennio Morricone – My name is Nobody