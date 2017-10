Frühstücksradio mit Spaß vom 13. August 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-13_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-13_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier zum anhören der ersten Stunde klicken…

…und hier zum hören der zweiten Stunde!

Die Themen:

– die Sommerpause ist vorbei: haben die Moderatoren etwas verlernt?

– das Wetter: ein Rückblick, der ernüchtert…

– Einführung in die Waldorfpädagogik: come and dance your name!

– Internationaler Linkshändertag und Tag der Melone

– ein Präsident mit Oberkörper frei: soll Deutschland der russischen Wahlstrategie folgen?

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Nicki – I gib wieder Gas

03. Eddie Cochran – Summertime blues

04. The Unknown – You might think

05. Otto Reuter – Aber der Mann

06. Marracash Orchestra – Aber Uschi

07. Die Amigos – Wie ein Feuerwerk

08. Die Lokalmatadore – Anne Wand

09. DDR-Kinderchor – Lied vom Regenschirm

10. Rio Reiser – Für immer und dich

11. Die Flippers – Weiße Lady good bye

12. Kylie Minogue – Je ne sais pas pourquoi

13. Oliver Onions – Trinity

14. Ennio Morricone – My name is Nobody