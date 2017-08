Frühstücksradio vom 9. Juli 2017

Die letzte Sendung vor der Sommerpause!



https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-09_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-09_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ für den ersten Teil hier…

…und für den zweiten Teil hier klicken!

Die Themen:

– das interessante Thema: G20 – was ist geschehen?

– Tag des Rock’n’Roll: solange Steine runterrollen, wird es ihn geben.

– die App zum Straßenbahnfahrscheinkauf im Test

– Arbeitsplattentransport: Dank der Erfindung des Rades ein Kinderspiel!

– der festgerostete Schraubstock: das Entrosterspray ist zu teuer!

– Thema im Gartenmagazin Kartoffeln & Tomaten: die 1. rote Tomate ist da!

– ein eher unwichtiges Ereignis: Nationaltag des Zuckerplätzchens.

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Bata Illic – Candida

03. Charles McDevitt Skiffle Group & Nancy Whiskey – Freight train

04. Der singende klingende Preibisch – Trompetertraum

05. Vorkriegsjugend – Aufstand im Ghetto

06. Die Ärzte – Radio brennt

07. Heinz Rühmann & Hertha Feiler – Mir geht’s gut

08. Millencolin – Every breath you take

09. Jens Friebe – Das mit dem Auto ist egal

10. Reinhard Mey – Irgendein Depp bohrt irgendwo

11. DDR-Kinderchor – Pittiplatsch-Abendlied

12. Erdmöbel – Fahler als nur fahl

13. Dagowops – Lars

14. Ennio Morricone – My name is Nobody